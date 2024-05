Ninja Theory deler noe nytt hver dag fra Senua's Saga: Hellblade II frem til lansering

HQ

Senua's Saga: Hellblade II Endelig er det klart for lansering senere denne måneden. Den etterlengtede oppfølgeren til Hellblade: Senua's Sacrifice og en av årets største Xbox-lanseringer er bare noen uker unna, og Ninja Theory gir oss noen daglige godbiter for å gjøre ventetiden litt lettere.

Ninja Theorys første daglige godbit er et nytt skjermbilde, som ble vist på X/Twitter. Senua ser ut over et idyllisk landskap, og det virker langt unna kampene hun vil møte både eksternt og internt.

Senua's Saga: Hellblade II lanseres 21. mai for Xbox Series X/S og PC. Kommer du til å kjøpe det?