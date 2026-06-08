Ninja Theory har kansellert skrekkspillet Project: Mara

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For seks år siden kunngjorde Ninja Theory skrekkspillet Project: Mara, sannsynligvis en arbeidstittel, som skulle være et eventyr med én karakter og ett område. Kort sagt, en eksperimentell tittel, og i 2021 fikk vi et nytt kort glimt av den, og i 2022 registrerte Microsoft varemerket.

Men siden da har det vært stille, mens Ninja Theory ga ut Senua's Saga: Hellblade II i 2024, og i går ble som kjent Senua kunngjort. Dette gjør det rimelig å lure på hva som faktisk skjer med Project: Mara. Er det til og med fortsatt under utvikling?

Dessverre ser svaret ut til å være: nei! Via Xbox Wire skriver Ninja Theory-sjef Dom Matthews nå at spillet er kansellert, en beslutning som ble tatt for å frigjøre ressurser til Senua:

"Jeg mistenker at noen kanskje spør hva som har skjedd med Project Mara [en tidligere annonsert skrekktittel] - jeg tok beslutningen om å ikke jobbe videre med det. Slike avgjørelser er aldri enkle, men jeg gjorde det for å benytte anledningen til å la alle talentene og ekspertisen i studioet, alle de 85 kreatørene, jobbe sammen for å realisere potensialet i hva Senua kan være."

I det samme intervjuet beskriver Matthews spillet som et mer rendyrket tredjepersons actionspill enn de to Hellblade-titlene, noe som er en av grunnene til at studioet nå har bestemt seg for å droppe det navnet :

"Dette er et rendyrket actioneventyrspill. Det er et dristig nytt skritt for Senua, som en karakter, inn i action-eventyrområdet. Det betyr at vi tar hjertet og sjelen til det Hellblade har betydd - i form av intim historiefortelling, høye produksjonsverdier og en reise som er full av intensjoner - men vi legger til noe som gir spillerne mer handlekraft og mye mer spillbarhet.

"Dette handler egentlig om å gi Hellblade-fansen det de har bedt om, samtidig som vi innfrir forventningene til action- og eventyrspillere - og det kommer til uttrykk i et bredere gameplay, mer kampdybde og en sammenkoblet verden."

Senua er planlagt utgitt i 2027 for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.