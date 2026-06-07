Ninja Theory kunngjør neste Hellblade-spill, kjent som Senua

Det kan føles som nylig minne, men utvikleren Ninja Theory lanserte faktisk Senua's Saga: Hellblade 2 for over to år siden, tilbake i mai 2024, noe som betyr at tiden er inne for neste utforskning i det bredere universet.

For dette formål, på Xbox Games Showcase, Ninja Theory gjorde en opptreden for å vise frem det tredje kapittelet i serien, et spill ganske enkelt kjent som Senua. Jepp, det har droppet Hellblade-navnekonvensjonen, men resten av opplevelsen er tilsynelatende som forventet, i form av en intens, set-piece-drevet historie slått sammen med tøffe kamper og miljøutfordringer, både gåter og plattform.

Når det gjelder lanseringsplanene for spillet, er alt vi har fått vite så langt at Senua vil debutere i 2027, men interessant nok vil det ikke bare lanseres på PC (inkludert Steam) og Xbox Series X / S, det vil også lande på PS5. Hvorvidt det er en dag-og-dato-lansering på PS5 i tråd med de andre plattformene er uklart, men det har likevel en lansering på tvers av plattformer. Forvent naturligvis også en Game Pass dag en inkludering.

Se traileren for Senua nedenfor i forkant av lanseringen neste år.