Ninja Turtles: Mutant Mayhem kommer tidligere enn planlagt

HQ

Vi er ekstremt vant til at datoer endres for spillutgivelser, men det skjer også for filmer - og det handler nesten alltid om forsinkelser. Men ikke denne gangen - selv om endringen er veldig liten.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem er bekreftet å få en tidligere utgivelse enn det som opprinnelig ble kommunisert. Paramount Pictures har flyttet filmen frem til 2. august i stedet for 4. august, som den opprinnelig var planlagt til. Dette betyr litt kortere ventetid før vi får glede oss over dette Seth Rogen-produserte eventyret, der skilpaddene sies å være i de tidlige tenårene i stedet for å være eldre.

En ny trailer er lovet 31. mai, som vi vil dele her når den slippes. Ser du frem til Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem?

Takk ComicBook.com