Ninja Woodfire Outdoor Oven

Ninja er på en rull akkurat nå, og det med rette. De har riktignok gjort sitt inntog i mange husholdninger via deres Double Stack airfryer, som vi faktisk allerede har anmeldt, men deres neste oppdrag ser ut til å være å ta over uteplassen via to nøkkelprodukter, en grill og denne - en uteovn.

HQ

I likhet med den vanlige Woodfire grillen er Woodfire Oven ganske fin å se på, med den matte oransje fargen rundt det sentrale håndtaket som nesten er spesielt vakker. Det samme håndtaket er også solid, og både det lille håndtaket for flis på siden og de små knottene for justering av ovnen ser også ut til å være både taktile og av høy kvalitet.

Hvorvidt Woodfire Outdoor Oven tåler tusenvis av pizzaer, er vanskelig å si, men ved første øyekast, og i løpet av testperioden på et par uker, er det vanskelig å finne noe å utsette på designet eller den umiddelbare fysiske funksjonaliteten.

Ovnen er både relativt kompakt og relativt liten. Den veier bare 14 kilo, og det er virkelig ikke mye for en hel ovn som har samme funksjonalitet som den du har på kjøkkenet ditt. Den leveres også med både et fat og en pizzastein, nettopp fordi det å lage pizza ser ut til å være en ganske sentral del av hele konseptet her. Det følger også med en del tilbehør i pakken, blant annet to pakker med røykflis, slik at du selv kan røyke ting med ovnen.

Dette er en annonse:

Grunnen til at vi i det hele tatt ser på denne er at den, som så mye annet utstyr fra Ninja, er helt elektrisk. Det betyr at den er utrolig enkel å flytte rundt på, og hvis du har en stikkontakt utendørs, er det kanskje den mest problemfrie måten å bruke en ovn over hodet på. Så snart strømmen er slått på, velger du en innstilling via de to nevnte knottene, og den kan kjøre fra 40 til 370 grader.

Det finnes i alt åtte innstillinger avhengig av hva du vil at ovnen skal gjøre for deg, nemlig pizza, småkoke, steke, grille, bake/steke, røyke, tørke og holde lav temperatur. Det hele er veldig smidig, og det eneste jeg egentlig har å utsette på det, er at de to gangene jeg har laget pizza på terrassen med Woodfire Outdoor Oven, tok det omtrent 20 minutter før ovnen nådde de nødvendige 370 gradene.

Så er Woodfire Outdoor Oven perfekt som pizzaovn? Vel, det er vanskelig å si. Selve døren er ganske tung å åpne og lukke, og hvis den er lukket, kan du raskt brenne pizzaen fordi varmen ikke fordeles jevnt, og hvis den er åpen, holder den ikke varmen særlig godt. For å være ærlig er Woodfire Outdoor Oven ment å være en tusenkunstner, og det leverer den i stor grad. Enten det er baby back ribs (sett inn The Office meme her) eller hjemmelaget pitabrød, kan du stort sett alltid stole på Ninjas produkt her, selv om du kan få mer røyksmak, bedre pizzaovner og andre mer spesialiserte produkter andre steder.

Dette er en annonse:

Men for rundt 350 kroner får du et ganske potent matlagingsverktøy som kan hjelpe deg i et utall ulike situasjoner. Nei, det er ikke en røykovn, og det er heller ikke en Ooni pizzaovn, men jammen kan den mye.