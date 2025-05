Ninjaer og hevn i massevis i ny trailer for Shinobi: Art of Vengeance

HQ

Det første spillet som skal utgis fra den store investeringen i eldre merkevarer som Sega kunngjorde under The Game Awards 2023 ser ut til å være Shinobi: Art of Vengeance. Her er den ikoniske ninjaen Joe Musashi tilbake igjen, ute etter hevn etter at den onde organisasjonen ENE Corp angrep hjembyen hans, Oboro Village.

Dessverre for ENE Corp er Musashi tilfeldigvis en helvetes god ninja som bevæpnet med katana og shurikens, og med førsteklasses kunnskap om både Ninjutsu og Ninpo, vil sette en stopper for deres herjinger.

Nå har vi fått en ny historie-trailer der utvikleren Lizardcube (Wonder Boy: The Dragon's Trap, Streets of Rage 4) gir oss et dypdykk inn i fortellingen, komplett med vakker kunst som definitivt vil få Japan- og ninjaentusiaster til å smile fra øre til øre. Ta en titt nedenfor - 29. august er lanseringsdagen på PC, PlayStation, Switch og Xbox.