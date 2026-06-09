Ninjala 2 er nå et action-eventyr i åpen verden og en eksklusiv tittel for Switch 2

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Den kommer ut våren 2027 (eller i det minste «første del»), men den pågående Nintendo Direct-presentasjonen ga oss nettopp et første glimt av Ninjala 2, oppfølgeren til det enormt suksessrike originalet fra 2020 av GungHo, som kombinerte hektisk kamp, tyggegummi og en trendy visuell stil tydelig inspirert av Splatoon.

Det nye spillet blir et fullverdig action-eventyr i en åpen verden. Ninjala 2: The Uncharted Planet gir spillerne oppgaven å krysse et stort kart med sin ninja-tyggegummi, og introduserer nye tyggegummikrefter, våpen og ninjitsu. Dessuten kan opptil fire spillere samarbeide lokalt eller online.

Det er uklart hva den «første delen» faktisk betyr, men vi får vite det nærmere utgivelsen av denne eksklusive tittelen til Nintendo Switch 2.