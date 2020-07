Ninjala har allerede blitt lastet ned to millioner ganger

Du ser på Annonser

I forrige uke kom Ninjala til Nintendo Switch. Et gratis onlinespill med store 3D-baner, som bærer en visuell stil som kan minne litt om Splatoon-serine.

Om det er årsaken til at spillet er blitt så populært vet vi ikke, men vi kan i hvert fall konkludere med at Ninjala er suksessfullt, da det allerede har blitt lastet ned over to millioner ganger. Det har utvikleren GungHo Online Entertainment nettopp annonsert (via Nintendo Life).

Denne milepælen feires med at alle som laster ned spillet innen den 26. august mottar 300 Jala helt gratis, som er spillets in-game-valuta.

Har du prøvd Ninjala?