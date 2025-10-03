Ninjas in Pyjamas ansetter tidligere Team Falcons-sjef til å lede sine esportsatsinger

HQ

Den svenske esportsorganisasjonen Ninjas in Pyjamas har avslørt sin siste signering, som kommer i form av en ny COO for hele esportsdivisjonen. Grant Rousseau vil legge igjen Team Falcons hvor han har hjulpet laget med å vinne ikke en, men to Esports World Cups, alt til fordel for å se etter å hjelpe NIP med å vokse og oppnå sine sølvtøyambisjoner.

Som laget har skrevet i et innlegg på sosiale medier, får vi vite: "Den to ganger Esports World Cup-vinneren vil lede den fortsatte veksten i vår esports-divisjon og føre tilsyn med operasjoner på tvers av våre globale lag for å bringe NIP tilbake til toppen av konkurransespill".

Rousseau har også kommentert dette karriereskiftet i et eget innlegg, der han legger til: "Da jeg møtte [CEO] ChahineHicham for første gang for mange måneder siden, ble jeg imponert over hans lidenskap og kjærlighet for merkevaren, kombinert med en veldig tydelig ambisjon og målsetning for selskapet. Han var en person jeg umiddelbart ønsket å jobbe med.

"Det er et så sterkt fundament her, sammen med den historiske suksessen til dette fantastiske merket, og derfor blir jeg med for å gjøre mitt for å fortsette dette merkets vei tilbake til toppen av alt som har med e-sport å gjøre."

Tror du dette tilskuddet vil være gunstig for NIP på lang sikt?