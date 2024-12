Ninjas in Pyjamas samarbeider med Juventus for EA Sports FC Pro-sesongen

HQ

Nylig ble sesongen 2024/25 EA Sports FC Pro sparket i gang, og kampene startet i november, men vil fortsette helt frem til slutten av våren, når finalene arrangeres. Denne sesongen er fortsatt i sin spede begynnelse, og det svenske Ninjas in Pyjamas har kunngjort at de har inngått et samarbeid med Serie A laget Juventus for å sikre at de har en EA Sports FC Pro spiller som konkurrerer for dem.

Olle "Ollelito" Arbin vil representere begge organisasjonene for første gang senere denne uken, når han deltar i eSupercup i Firenze. Vi er blitt fortalt at Ollelito er utlånt til Juventus fra NIP, noe som betyr at han vil bære den ikoniske svart-hvite drakten når han deltar i turneringer.

Ollelito uttalte "Jeg er superglad og takknemlig for å komme til et så tradisjonsrikt lag som Juventus. Jeg vil gi alt for å bringe trofeer til klubben."

Kommer du til å se eSupercupen senere denne uken?