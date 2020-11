Nintendo 3DS har fått en ny oppdatering

Du ser på Annonser

Tidligere i år kunngjorde Nintendo at de skulle stoppe produksjonen av Nintendo 3DS. Enheten hadde da gitt oss mye moro i nesten ett tiår med kvalitetsspill som Animal Crossing: New Leaf, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds og Pokémon Sun/Moon. Men at enheten offisielt er pensjonert hindrer ikke Nintendo i å fortsatt gi den oppdateringer.

Det er ikke en voldsomt spennende oppdatering da, og beskrivelsen lyder:

"Further improvements to overall system stability and other minor adjustments have been made to enhance the user experience."

Sannsynligvis er dette den aller siste oppdateringen enheten får. Når var sist du selv spilte på Nintendo 3DS?