Nintendo 3DS- og Wii U-programvare mister online-tjenester i april

Selv om mange av dere utvilsomt fortsatt har en Nintendo 3DS eller Wii U gjemt bort et sted, eller kanskje til og med spiller på disse plattformene fra tid til annen, brukes nettjenestene som disse to konsollene tilbyr, sannsynligvis bare en brøkdel av det de en gang var.

Derfor har Nintendo nå kunngjort at de trekker ut pluggen for "online play and other functionality that uses online communication" for programvare på systemene. Dette vil gjelde all programvare som er eksklusiv for systemene, og vil bety at du ikke vil kunne bruke online samarbeidsspill, internettrangeringer, datadistribusjon og så videre for de fleste spill på systemene.

Den nøyaktige sluttdatoen er satt til 8. april 2024, selv om sluttidspunktet ennå ikke er kommunisert. Det vil selvsagt fortsatt være mulig å spille spill offline på begge systemene, og for de som fortsatt ønsker å vende tilbake til Pokémon-titler på de nevnte plattformene, kan det være godt å vite at Pokémon Bank ikke vil bli berørt av nedleggelsen av tjenesten.

Noen flere og uspesifiserte spill vil heller ikke bli berørt av den planlagte nedleggelsen, og du vil fortsatt kunne laste ned oppdateringsdata og kjøpt programvare i overskuelig fremtid. StreetPass vil også fortsette å fungere, men SpotPass legges ned permanent.