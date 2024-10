Nintendo 64s fem beste spill

HQ

5. Wave Race 64

Hver gang jeg tenker på dette flotte racingspillet til denne flotte konsollen, er det to ting jeg umiddelbart kommer til å tenke på. For det første husker jeg alt det hvite plaststøvet som samlet seg i sokkelen rundt den analoge spaken på N64 etter et par ukers spilling på Wave Race 64, og for det andre husker jeg et brev i det gamle Missile -magasinet mitt om dette ikoniske spillet. Noen skrev inn og spurte om det var en oppfølger til Wave Race 64 på vei, hvorpå vi i redaksjonen svarte "Er det ikke nok med de 63 forgjengerne?". Haha. Utrolig barnslig. Utover det kan det argumenteres for at vannfysikken og kjørefølelsen i dette spillet fortsatt ikke har blitt toppet, så langt forut for sin tid var det.

4. Mario Kart 64

Mario Kart 8 er bemerkelsesverdig, ingen tvil om det. Det er et fantastisk racingspill, men ingen tittel i denne hyperpopulære serien kommer i nærheten av den magien som 64-versjonen bød på, i hvert fall ikke hvis du spør meg. Delt skjerm for fire spillere, Fort -nivået i "Battle" og full action for fire spillere der venner jager hverandre, står igjen som en av de beste flerspilleropplevelsene gjennom tidene.

Dette er en annonse:

3. Goldeneye 007

Opprinnelig var det meningen at Rareware skulle lage et eventyrorientert actionspill i tredjepersonsperspektiv, med fokus på stealth og en masse kule 007-dingser. Men som vi alle vet, ble det ikke noe av. I stedet kikket de både en og to ganger på iD Softwares PC-ikoner, skapte det første fungerende FPS-spillet for konsoll, og skrev om hele regelboken for den lisensierte spillsjangeren.

Dette er en annonse:

2. Super Mario 64

Hvor ville vi vært, hvor ville spillverdenen vært, hvis det ikke hadde vært for Super Marios debut på Nintendo 64? Det er selvfølgelig vanskelig å si, men i dag er det ingen tvil om at dette spillet omdefinerte hva videospill generelt og plattformsjangeren spesielt kunne være. Så mye sjarm, så mye karakter, fantasi, farger, geniale spillmekanikker og ideer.

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Å velge mellom Super Mario eller Links eventyr her, på førsteplass, er litt som å velge en favoritt mellom dine to barn. Umulig... nesten. Men hvis kniven står på strupen og ett av spillene virkelig må vinne, så må det bli Hyrulians magiske N64-eventyr som tar hjem kaken. Fra de første skrittene ned fra Kokiri-stigen til bosskampen i vanntempelet, til ridningen på Epona over de lysegrønne polygonengene - dette var og er noen av de fineste spilløyeblikkene noensinne.