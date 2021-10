Nintendo 64-spill på Nintendo Switch koster mer enn håpet

HQ

Da Nintendo endelig bekreftet at en rekke elskede Nintendo 64-spill skal komme til Switch var selskapet sparsomt med enkelte viktige detaljer. Blant annet fikk vi ikke vite hvor mye den oppgraderte utgaven av Nintendo Switch Online vil koste eller når den faktisk kommer. Nå har vi fått svar på begge deler og mer.

Det viser seg at Nintendo Switch Online + Expansion Pack vil bli tilgjengelig den 26. oktober og koste hele $49.99 i året eller $79.99 om du går for familieløsningen. Dette betyr nok at tjenesten vil koste 490 eller 790 kroner her til lands, noe som er 300 og rundt 450 kroner dyrere enn den vanlige utgaven. Mange vil nok si at dette høres litt mye ut for tilgang til Nintendo 64- og Sega Mega Drive-spill, så Animal Crossing: New Horizons' kommende Happy Home Paradise-utvidelse er inkludert i prisen.

Hvordan synes du dette høres ut?