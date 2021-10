Nintendo 64-spillene på Nintendo Switch blir bedre enn fryktet

HQ

I september bekreftet endelig Nintendo at Nintendo 64-spill skal bli tilgjengelig på Nintendo Switch Online mot slutten av oktober, og avslørte samtidig at mange klassikere vil være tilgjengelig fra første stund eller i nærmeste fremtid. Noen av de hardbarkede N64-tilhengerne hadde likevel et par spørsmål, så det er godt å se at noen av dem besvares nå.

Det japanske selskapet forteller at alle Nintendo 64-spillene vil være engelske 60 Hz-utgaver. Noen få utvalgte vil også inkludere andre språk i tillegg, så det høres ut som om Nintendo faktisk har tenkt på hva vi ønsker denne gangen uten altfor mange merkelig skavanker.