Nintendo å arrangere ikke én, men to Direct-presentasjoner neste uke

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I går ble det en ganske hektisk dag for videospillpresentasjoner, da Sony hadde to PlayStation State of Play-sendinger rett etter hverandre, før Konami fulgte etter med sitt eget show. Siden vi snart kan se frem til Tokyo Game Show, vil noen store aktører følge etter med egne presentasjoner i uken etter den neste – nemlig Xbox og Capcom – og dette betyr at neste uke (7.–13. september) foreløpig er åpen for presentasjoner.

Og Nintendo griper denne muligheten med ikke én, men to dedikerte Direct-presentasjoner. Den første vil fokusere på The Legend of Zelda og spillets 40-årsjubileum (så forvent en første smakebit på spillopplevelsen fra The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake), mens den andre vil være et mer generelt show.

Når det gjelder datoer og klokkeslett, og til og med den nøyaktige varigheten av hvert show, finner du all denne informasjonen nedenfor.



The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct – 8. september kl. 15:00 BST/16:00 CEST (30 minutter)



Nintendo Direct – 9. september kl. 15:00 BST/16:00 CEST (varighet ca. 45 minutter)



Vil du følge med på ett av programmene eller begge?