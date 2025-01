Nintendo-aksjene falt betydelig etter Switch 2-avsløringen

HQ

Etter en lang periode med rykter, annonserte Nintendo endelig Switch 2 for to dager siden. Det viste seg at nesten alle ryktene vi har hørt var sanne, og vi kan se frem til en konsoll som på mange måter er den samme som Switch, men med bedre ytelse.

Det har vært høylytte klager over mangelen på innovasjon fra selskapet som er kjent for å være det mest vågale av alle, og forrige gang de lanserte en lignende konsoll med et lignende navn som forgjengeren, var med Wii U - da salget stupte. Vil det bli det samme nå? Det vet vi ikke ennå, og selskapet har helt sikkert noen spennende overraskelser på lur som vi ikke får se før tidlig i april i en dedikert Nintendo Direct-stream.

Men det var ikke bare spillere som var nølende til førsteinntrykket av Switch 2, også aksjekjøpere ble nervøse. Wall Street Journal rapporterer nå at Nintendos aksjekurs ikke steg kraftig etter presentasjonen - snarere tvert imot. Aksjekursen falt med nesten 4,3 %.

Vi antar at når vi får vite mer om maskinvaren og ikke minst spillene, kan oppfatningen endre seg, men foreløpig er det vanskelig å ikke være enig i det Wall Street Journal skriver, nemlig at Switch 2 "føles mer som en oppdatering enn en gjenoppfinnelse".