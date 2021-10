Nintendo anbefaler spill til Switch OLED

HQ

Forrige uke ble Nintendo Switch OLED offisielt lansert, og den har ifølge diverse rapporter fått en veldig god start i store deler av verden. Selv om det ikke er den Pro-modellen mange hadde håpet på, så har den nyere modellen en omarbeidet dockingstasjon, et mer stabilt stativ, dobbelt så mye intern lagringsplass og større/bedre skjerm.

For at du bedre skal forstå fordelene med Switch OLED og dens nye 7-tommersskjerm med bedre farger, har Nintendo of America nå anbefalt noen titler som de mener tar seg ekstra bra ut på den seneste Switch-modellen: Persona 5 Strikers, Eastward og Tetris Effect: Connected.

Vår anmeldelse av Switch OLED finner du her.