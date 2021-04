Nintendo annonserer et LEGO Luigi-sett

Du ser på Annonser

Det var bare et spørsmål om tid før Marios lillebror Luigi ville bli med ham på LEGO-eventyr. Nintendo of Europe har nylig avslørt at et nytt sett basert på Luigi lanseres den 1. august og vil koste 799 kroner. Settet kan forhåndsbestilles nå, og det kan du enkelt gjøre her.

Nintendo of Europe skriver på Twitter: "LEGO Luigi time! LEGO Mario's brother steps into the spotlight when the Adventures with Luigi Starter Course arrives 01/08."

Du kan ta en kikk på LEGO Luigi-settet via traileren og bildet nedenfor.