Nintendo annonserer to nye titler til Nintendo 64-katalogen på NSO... og det går rykter om ytterligere fire...

Nintendo har en nostalgisk overraskelse i vente for Nintendo Switch Online + Expansion Pack-brukere denne julen i form av to nye tilskudd til katalogen over tilgjengelige Nintendo 64-klassikere, med Rayman 2: The Great Escape og Tonic Trouble som blir en del av samlingen den 17. desember.

Rayman 2 var en av de mest etterspurte titlene av spillere for abonnementstjenesten, så nyheten vil helt sikkert glede mange ... og setter resten på en interessant vei også.

Vi sier dette fordi en bruker på Reddit for noen måneder siden oppdaget en rekke uskarpe, uutgitte titler for Nintendo 64-katalogen. De var i bakgrunnen, uskarpe bak menyen, men fellesskapet klarte å oppdage at de var Donkey Kong 64, Forsaken 64, Super Smash Bros., Glover og Rayman 2: The Great Escape. Ingen av disse hadde blitt bekreftet, og validerte dermed den antatte "lekkasjen" av spill, til i dag. Derfor (og ta dette med ekstrem forsiktighet) kan det være et veldig lite glimt av håp med å se Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Glover og Forsaken 64 også komme til NSO i nær fremtid, kanskje til og med i de første månedene av 2026.

Vil du spille Tonic Trouble eller Rayman 2: The Great Escape denne julen på Nintendo Switch-familiekonsoller?