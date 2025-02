Nintendo åpner nytt datterselskap i Taipei

HQ

Nintendo har besluttet å etablere et nytt datterselskap som skal ha ansvaret for selskapets forretningsvirksomhet og kommersielle aktiviteter i Taiwan. Nintendo of Taiwan Co., Ltd. ble stiftet 10. februar og vil offisielt starte sin virksomhet 1. april, når Nintendos japanske morselskap overfører ansvaret til det Taipei-baserte teamet som ledes av Hiroyuki Matsumoto.

At Nintendo gjør dette trekket nå, kan være nettopp for å holde et øye med produksjonsprosessen for visse Nintendo Switch 2-komponenter eller montering, samt for å se nærmere på det asiatiske markedet. Det er i Taiwan mange av de høyteknologiske komponentene i kommersielle konsoller og datamaskiner produseres, så det virker logisk at selskapet vil være spesielt oppmerksom på dette markedet med et dedikert team.