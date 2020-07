Nintendo avholder Treehouse-sending i kveld

Du ser på Annonser

Nintendo i USA har lyst til å fortelle litt mer om Paper Mario: The Origami King innen lanseringen neste uke, og i går annonserte firmaet at de skal avholde en Nintendo Treehouse-sending i kveld klokken 19. Ifølge Nintendo vil sendingen by på gameplay fra det nye Paper Mario-spillet, dog vil sendingen også løfte sløret for "en ny tittel i en franchise som er ny for utvikleren WayForward". WayForward er studioet som blant annet står bak Shantae-serien, men som Nintendo påpeker er det altså snakk om en ny franchise for utvikleren denne gangen.

Skal du se på?