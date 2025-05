Nintendo avlyser lanseringen av Nintendo Switch 2 i store deler av Sør-Amerika

HQ

Nintendo Switch 2 er bare litt over en måned unna sin offisielle lansering, og alle analytikere og tidlige markedsestimater peker på at det blir den største hjemmekonsoll-lanseringen i historien. Millioner av konsoller er allerede forhåndsbestilt i store deler av verden, men det er også én stor region som ikke vil få en offisiell lansering: Latin-Amerika.

Det costaricanske mediet Teletica har rapportert at de har fått vite om et møte mellom Nintendo-ledere og representanter for de største kommersielle distributørene, der det ble bestemt at Nintendo Switch 2 ikke vil ankomme (i det minste offisielt) til mer enn tjue land i Mellom-Amerika og Karibia den 5. juni. Årsaken, ifølge Nintendo, ligger i fraværet av regional Nintendo eShop for disse landene, noe som har vært avgjørende for selskapet å vurdere at Mellom-Amerika og Karibia representerer et marked "for lite" til å rettferdiggjøre en offisiell lansering.

I tillegg til denne informasjonen vil Argentina også gå glipp av (i det minste midlertidig) den globale lanseringen av konsollen, samt Ecuador, Uruguay og Paraguay.

Dette er landene som ikke vil ha offisielt salg av Nintendo Switch 2, dets spill eller periferiutstyr.



Antigua og Barbuda



Argentina



Belize



Costa Rica



El Salvador



Guatemala



Honduras



Panama



Bahamas



Barbados



Dominica



Ecuador



Jamaica



Grenada



Guyana



Haiti



Montserrat



Nicaragua



Uruguay



Paraguay



Saint Lucia



Saint Kitts og Nevis



Saint Vincent og Grenadinene



Surinam



Trinidad og Tobago



I disse områdene må spillere som ønsker å få tak i Nintendos neste generasjon, gjøre det gjennom sekundærmarkeder og importere fra nærliggende territorier (som Mexico, USA), betale en ekstra avgift, samt møte tollsatser og profitører.

Hva synes du om Nintendos beslutning i Latin-Amerika?