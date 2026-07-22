Nintendo avslører hvorfor de laget « Splatoon Raiders i stedet for Splatoon 4

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Mange ble overrasket over kunngjøringen av « Splatoon Raiders under «ikke-E3 2025», som skal lanseres i morgen. Etter tre suksessrike spill i serien forventet alle at flere skulle følge, men antok at Nintendo ville holde seg til sitt vellykkede flerspillerkonsept.

Så hvorfor gjorde de ikke det, men valgte i stedet en helt annen retning med et spill som fokuserer på enkeltspiller, men som støtter samarbeidsspill, der flerspillermodus bare utgjør en liten del av opplevelsen? Nintendo har nå sluppet en ny episode av serien Ask the Developer, der produsenten av « Splatoon Raiders, Seita Inoue, forklarer hvorfor de valgte å lage en spin-off i stedet for det forventede «Splatoon 4»:

«Vi har jobbet på spreng i over 11 år siden serien ble lansert, og har utviklet og oppdatert tre titler underveis. Vi tenkte det kunne være interessant å lage noe med en litt annen tilnærming til spillopplevelsen, der du virkelig kan nyte handlingen på egen hånd. Splatoon handler ikke bare om konkurranse; det inkluderer også samarbeidsmoduser som Salmon Run og en enkeltspiller-historiemodus.»

Med dette i tankene ønsket de å skape noe nytt basert på dette fargerike universet, men han legger ikke skjul på at Splatoon 4 er uunngåelig:

«En av motivasjonene våre for å utvikle dette spillet var ønsket om å skape en ny inngangsport til serien ved å lansere disse ikke-konkurransepreget elementene, ikke bare som en sekundær funksjon, men som et frittstående spin-off. Når det er sagt, vil vi fortsette å utvikle konkurransepreget spillopplevelse fremover. Det er derfor vi utviklet dette spillet som en spin-off og ikke som Splatoon 4.»

Vi har allerede anmeldt « Splatoon Raiders, og du kan lese hva vi synes om det her.