Nintendo avslører når serverne til Animal Crossing: Pocket Camp legges ned

Mobilspillenes oppblomstring som sosialt fenomen i Vesten tilskrives ofte den sommeren da Pokémon GO gjorde sitt inntog i våre liv. Men i kjølvannet av den tittelen la Nintendo til andre franchiser i sitt voksende mobilspillmarked, og når det gjaldt sosial simulering, var valget av franchise klart: Animal Crossing.

Animal Crossing: Pocket Camp ble utgitt gratis i november 2017, og sjarmen spredte seg raskt over landegrensene og fortryllet spillere over hele verden. Men som det ofte er tilfelle i det raskt bevegelige markedet, er mobilspill også svært ustabile og dyre å vedlikeholde, så Nintendo har tatt beslutningen om å sette en sluttdato på Animal Crossing: Pocket Camp. Det blir 27. november 2024, bare 7 år etter lanseringen.

Salget av Leaf-billetter vil bli avviklet, og når tiden kommer, vil du kunne be om økonomisk refusjon for dem (forutsatt at de ble kjøpt med japanske yen).

Men dette vil egentlig ikke være slutten på Animal Crossing: Pocket Camp, fordi Nintendo senere vil gi ut en betalt versjon med offline spill og ingen mikrotransaksjoner, slik at du kan beholde spillet ditt hvis du vil. En strålende idé, Tom Nook verdig, spør du meg.

Spiller du fortsatt Animal Crossing: Pocket Camp?