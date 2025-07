Nintendo avslutter Game Voucher-programmet

HQ

Nintendo er kjent for å sjelden redusere prisen på spillene sine, så alle som vil ha titlene deres, må være forberedt på å betale full pris, bortsett fra kanskje mindre salg innimellom. Det finnes imidlertid en måte å komme billig unna selv med nyere titler.

Det finnes et Game Voucher-program for alle som abonnerer på Nintendos nettjeneste Switch Online. Det fungerer slik at du kjøper to kuponger for £84/€99, som du deretter kan bruke til å kjøpe to spill, inkludert eksklusive spill.

Nintendo har imidlertid tidligere flagget at disse ikke vil fungere med eksklusive spill fra Switch 2, og nå kommer flere dårlige nyheter, ettersom programmet legges helt ned. Nintendo sier at siste sjanse til å kjøpe Game Vouchers er 30. januar 2026. De er likevel gyldige i tolv måneder fra kjøpstidspunktet, men det vil ikke bli lagt til flere nye spill etter det.

Hvis du vil fylle opp biblioteket ditt med noen billige Nintendo-spill, er det fortsatt en god deal, så benytt deg avf Game Vouchers mens de varer.