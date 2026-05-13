Nintendo begynner å bygge opp en hype for den 10. generasjonen av Pokémon med innspillingen av Pokémon Winds and Waves-soundtracket

Selv om Nintendo forsøker å projisere et bilde av selvtillit i 2026, etter utgivelsene av Pokémon Pokopia og Tomodachi Life: Living the Dream, er sannheten at de fortsatt har mange betydelige hull å fylle i utgivelseskalenderen hvis de ønsker å opprettholde den sterke starten på året som de har oppnådd i salg med Nintendo Switch 2. Uten noe 3D Mario-spill i sikte (selv om dette kan endre seg raskt, nå som sommersesongen med store arrangementer nærmer seg) og med Gen 10 av Pokémon planlagt til 2027, er tungvekterne fortsatt langt unna for spillerne.

I markedsføringskappløpet begynner imidlertid spillet mange måneder tidligere, og for kort tid siden overrasket Nintendo oss ved å slippe en video bak kulissene av NHK Symphony Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, som spiller inn temasangen til Pokémon Wind og Pokémon Waves.

I videoen kan vi ikke bare sette pris på arbeidet og talentet til medlemmene i det som regnes som Japans beste orkester, men vi får også se noen opptak fra spillet, et glimt av dets skapninger og til og med et muntert besøk av Pikachu i innspillingsstudioet. Hovedtemaet for Pokémon Generation 10 er lett gjenkjennelig for fans av serien, ettersom det er komponert basert på den originale musikken fra de tidligere hovedutgavene av serien, verk av Junichi Masuda.

Pokémon Wind and Waves er satt til å lanseres eksklusivt for Nintendo Switch 2 i 2027, men mens vi venter på utgivelsen, kan du nyte lydsporet nedenfor.