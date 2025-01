Nintendo bekrefter at begge kontrollerne som følger med Switch 2 har en optisk musesensor

HQ

Nintendo har nettopp gjort Switch 2 offisiell med en trailer. Med denne videoen, en veldig stilig, fristende og nærgående montasje som kan beskrives som "maskinvareporno", setter selskapet en stopper for endeløse lekkasjer og bekrefter offisielt flere detaljer om sin nye konsoll.

Den første og mest åpenbare er at Joy-Con-kontrollerne faktisk kan fungere som optiske mus, ved å skyve de magnetiske dockingskinnene på høykant mot en overflate. Videoen viser denne funksjonen, som endelig er inkludert på begge kontrollerne, fra minutt 1:11 :

Nå gjenstår det bare å se hvordan Nintendo og tredjeparter bruker denne innovative funksjonen i spill og, etter hva vi forstår, i menynavigasjon.

På den annen side bekrefter videoen også fjerningen av IR-sensoren som var plassert ved foten av Switchens høyre Joy-Con. Det er foreløpig ukjent om de optiske musesensorene kan utføre en lignende funksjon, selv med LiDAR-teknologi, slik det har blitt foreslått.

Nintendo, nok en generasjon uten analoge utløsere med Switch 2

Til slutt, utover forskjellene i størrelse og ergonomi, ser vi også et nærbilde av ZL- og ZR-knappene som indikerer at de er nettopp det: digitale knapper, og at Nintendo derfor ikke har bestemt seg for å ta i bruk den analoge utløserstandarden for større kontroll over visse sjangre, for eksempel racingspill. F-Zero-fansen vil få se den komme tilbake senere...