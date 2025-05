Nintendo bekrefter at de deltar på Gamecom i august

HQ

Nintendos tilstedeværelse på store spillarrangementer har dessverre vært sparsom de siste årene, men med en helt ny konsoll klar ser det ut til at de har ombestemt seg. Via sin tyske Instagram-konto bekrefter Nintendo nå at de er klare til å presentere og vise frem nye spill på årets Gamesom (oversatt av Bing) :

"Merk datoen i rødt: Nintendo er tilbake på @gamescom i 2025. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til Köln fra 20. til 24. august!"

Man kan tenke seg at Nintendo er overlykkelige over at Grand Theft Auto VI til PlayStation 5 og Xbox Series S/X ble utsatt til mai 2026, noe som betyr at de nå nærmest har høsten for seg selv (mange utgivere har valgt å flytte sine spillpremierer for å unngå å lansere samtidig med Rockstars beist). Å presentere hva som kommer under Gamescom i august høres ut som et veldig klokt valg, og vi gleder oss til å se hva de har i vente.