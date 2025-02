Nintendo bekrefter det nøyaktige tidspunktet for Switch 2 Direct

HQ

Da Nintendo bekreftet at det ville komme en Direct den 2. april som utelukkende fokuserte på Switch 2, spesifiserte den japanske videospillprodusenten faktisk aldri tidspunktet for når dette Direct ville skje. Nå vet vi denne informasjonen.

I et innlegg på X, Nintendo of America bekrefter at Direct vil skje klokken 14:00 BST / 15:00 CEST den 2. april. Vi har ingen ytterligere informasjon, men nå vet du i hvert fall når du må sitte i stolen og klistret til skjermen for å lære mer om neste generasjon Nintendo-konsoller.

Riktignok skal det sies at dette egentlig ikke er en stor overraskelse, ettersom Nintendo ofte har målrettet denne tiden for sine Directs og showcases tidligere. Men likevel, for europeiske fans, er dette sannsynligvis et veldig fristende tidspunkt for showet å skje på.