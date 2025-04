Nintendo bekrefter hva Switch 2s "C"-knapp gjør

HQ

Et av de største spørsmålene rundt Nintendo Switch 2 konsollen var den særegne "C"-knappen på høyre Joy-Con. Det er en helt ny knapp som har fått Switch fans av alle slag til å gå i spinn for å finne ut hva den refererer til og kan brukes til. Nå vet vi det med sikkerhet.

C-knappen gir tilgang til GameChat -menyen, der GameChat er et nytt partysystem som gjør det mulig for opptil fire personer å komme sammen og snakke, dele skjermen og til og med videosamtaler med hverandre mens de spiller de nyeste spillene.

GameChat Dette gjøres ved hjelp av en mikrofon som er innebygd i Switch 2 -konsollen, og som kan spore brukerens stemme og til og med isolere den fra støyende bakgrunner. Vi har blitt fortalt at dette til og med fungerer i håndholdt og dokket tilstand, og at den i sistnevnte tilfelle ikke har noen problemer med å fange opp stemmer på tvers av et rom.

Nintendo viser at GameChat -menyen er ganske subtil og raffinert, og har bare en håndfull alternativer. Du kan slå av mikrofonen, begynne å dele spillet ditt med venner (som ikke trenger å være det samme spillet for å dele!), tilpasse hvor stor spillskjermen din skal være i forhold til venners og families spill eller ikonbokser, og til og med aktivere videosamtaler. Hvordan håndterer Switch 2 video, spør du? Nintendo vil lansere det de kaller Switch 2 Camera i forbindelse med lanseringen av konsollen, og dette er et ekstra periferiutstyr som kan kobles til enheten og som til og med isolerer brukeren fra bakgrunnen på samme måte som en grønn skjerm ville gjort.

Den eneste ulempen med GameChat er at den krever et Nintendo Switch Online -medlemskap for å kunne brukes, men for foreldre som er bekymret for at barna deres skal være i faresonen på nettet, vil det være innebygde foreldrefunksjoner som er tilgjengelige via Nintendos mobilapp.