Nintendo bekrefter: Joy-Con 2 joysticks mangler Hall Effect-teknologi

HQ

Driftende pinner er noe som har vært et tilbakevendende problem blant mange moderne kontrollere. Ikke minst Switch, hvis Joy-Cons var regelrett beryktet for det. Nintendo ble til og med trukket for retten på grunn av problemet... Folk var rett og slett veldig opprørte, og med god grunn. Betaler du gode penger, forventer du at ting fungerer.

Løsningen for mange har vært Hall Effect-teknologien som brukes i noen håndholdte kontrollere, først og fremst de fra 8BitDo, som har blitt en av de mest populære tredjepartsprodusentene nettopp av denne grunn. Men teknologien er neppe ny, og både Dreamcast og Saturn 3D Control Pad brukte hall-effekt.

Så spørsmålet er om Nintendo har lært av Switchens feil? Nei, tydeligvis ikke. For nå har de bekreftet at de nye Joy-Con 2 -kontrollerne ikke vil bruke hall-effektpinner. Dette til tross for tidligere spekulasjoner. En av de mer senior Nintendo-ledere var imidlertid tydelig da han forklarte hvordan Joy-Con 2 har blitt redesignet fra grunnen av, men nøyaktig hvorfor de ikke valgte å inkludere Hall Effect i planene sine, er det ingen som vet.

I et intervju med Nintendo Life sa Nate Bihldorff følgende :

"Vel, Joy-Con 2-kontrollerne har blitt designet fra grunnen av. De er ikke Hall Effect-pinner, men de føles veldig bra

"Spesielt venstre og høyre kontrollpinne er mer stillegående og lager ikke støy, selv når de beveges raskt til kanten. Dessuten glir de veldig jevnt, så vi har begynt å kalle dem "smooth-gliding sticks"."

Nintendo-fans bør være forberedt på at problemene godt kan fortsette, selv med Switch 2, noe som ville være en skandale gitt prisingen.

Hva synes du om at Nintendo ikke velger å inkludere Hall Effect-pinner?