Nintendo bekrefter misbruk av 160,000 Switch-kontoer

De siste ukene har enkelte der ute fått stadig flere klare indikasjoner på at noen uvedkommende har tilgang til Nintendo-kontoen deres, noe som viser seg å ikke være ubegrunnet.

Nå kan Nintendo bekrefte at omtrent 160,000 Nintendo-kontoer har blitt brukt av "uautoriserte" personer i det siste. Samtidig benekter de at det er snakk om hacking av systemene deres. Problemet skal uansett være Nintendo Network ID-systemet, så foreløpig har de bestemt seg for å skifte passordene til de berørte og midlertidig stenge muligheten for å logge seg på med NNID.

Stort mer enn det ønsker de ikke å si siden de fortsatt etterforsker saken og ikke ønsker å gi flere ondsinnede personer hint om hvordan dette kunne skje. Om du er en av personene Nintendo vet har vært offer for disse ulovlighetene vil du tydeligvis få en epost om kort med informasjon om passordomstillingen og lignende, mens alle andre rådes til å bruke totrinns-verifisering.