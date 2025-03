Nintendo bekrefter Nintendo Switch 1-fokusert Direct for 27. mars

HQ

Det har gått en hel rekke rykter denne uken om at Nintendo hadde planlagt et ekstra Direct -show i forkant av den enorme og etterlengtede Switch 2 Direct den 2. april. Ryktene forventet opprinnelig at showet skulle skje i dag, men disse byttet til i morgen, 27. mars, og det viser seg at de var spot on.

Nintendo har nå bekreftet at en Direct vil skje 27. mars nøyaktig kl. 14:00 GMT / 15:00 CET. Det vil by på 30 minutter med avsløringer og kunngjøringer og vil være spesielt rettet mot "kommende spill for Nintendo Switch." I hovedsak, ikke forvent ikke engang et snev av Nintendo Switch 2 i dette showet.

Dette vil sannsynligvis fokusere på spill som vil fylle tomrommet frem til Switch 2 kommer en gang i løpet av sommeren, noe som betyr at du kan forvente mer informasjon om spill som kommer til den nåværende enheten i april og mai, og kanskje i de nærmeste månedene rundt Switch-debuten, når det fortsatt er mange som tar spranget mellom de to plattformene.