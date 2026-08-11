Nintendo bekrefter planene om å lansere « Switch-serien i Indonesia

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Like før sommeren rapporterte vi om Nintendos planer om å utvide merkevaren til et nytt og absolutt enormt marked: India. Det er for tiden verdens største land og anslås å ha rundt 1,5 milliarder innbyggere.

For India var fokuset først og fremst på den opprinnelige Switch, men i dag kunngjorde selskapet at det ønsker å gå inn i enda et enormt marked. Denne gangen er det Indonesia, ofte omtalt som verdens største land med muslimsk majoritet, med en befolkning på nesten 300 millioner mennesker.

Uten å spesifisere noen strategier eller mål i detalj, vil både Switch og Switch 2 bli lansert der i desember 2026, noe som potensielt kan gjøre det lettere for den opprinnelige Switch-konsollen å overgå PlayStation 2 som den mest solgte konsollen gjennom tidene.