Nintendo bekrefter prisøkning på Switch 2, som vil tre i kraft i september

Ettersom RAM-mangelen fortsetter å plage alle deler av teknologibransjen, gir Nintendo nå etter for presset og bekrefter at vi vil se en prisøkning for Nintendo Switch 2-konsollen. Prisøkningen vil se Nintendo Switch 2 hoppe opp med $ 50 USD, $ 50 CAD, ¥ 10,000 og € 30.

Nyheten kommer via Nintendos siste økonomiske rapport, der det også bekreftes at Japan vil se en prisøkning for den originale Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite og OLED-modeller. Nintendo forklarer at disse prisøkningene på konsollene - samt Nintendo Switch Online-medlemskap og spillkort i Japan - kommer på grunn av "virkningen av ulike endringer i markedsforholdene." Disse endringene vil ikke tre i kraft umiddelbart, ettersom de er planlagt å bli implementert 1. september 2026 i USA, Canada og Europa. Ytterligere detaljer forventes å komme innen den tid.

Nintendo Switch 2s prisøkning gjør at Nintendo slutter seg til Sony og Microsoft i å heve konsollprisene på grunn av pågående økonomiske påkjenninger. Nintendo virker imidlertid ikke så glad for å måtte øke kostnadene, ettersom de nå spår 3 millioner færre solgte enheter i 2026, og har beklaget til fansen nederst i varselet.

"Vi beklager oppriktig for innvirkningen disse prisrevisjonene kan ha på våre kunder og andre interessenter, og vi setter stor pris på din forståelse," skriver Nintendo.