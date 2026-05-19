Nintendo blir med på Gamescom 2026

Det er fortsatt noen måneder igjen til Gamescom, men tiden flyr av gårde, og snart er vi på vei tilbake til verdens største spillmesse. Som i fjor forventer Nintendo å være en stor del av messen igjen, noe selskapet har bekreftet på sosiale medier.

Nintendo var til stede på Gamescom i fjor, og viste frem Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4, og hvem kan glemme Hollow Knight: Silksong, spillet som så de største køene på Gamescom 2025. I år er Nintendos line-up ganske uklar når vi går mot sommeren, med mange av de store Nintendo-utgivelsene for i år som allerede har kommet ut, eller har utgivelsesdatoer som betyr at de vil være ute før august. Fire Emblem: Fortune's Weave kan være en headliner, men vi forventer litt mer for å gjøre Gamescom-opptredenen verdt det.

Det kan være at Nintendo vil vise frem Elden Ring: Tarnished Edition på Switch 2 igjen. Eller, apropos FromSoftware, kanskje vi får en Duskbloods-fokusert Nintendo-tilstedeværelse på Gamescom. Det er håp blant fansen om en stor Nintendo Direct i juni, slik at vi kan få noen flere headlinere i baklomma når vi drar til Gamescom i august.