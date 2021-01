Nintendo: Bowser's Fury er "kort, men actionfylt"

Du ser på Annonser

Wii U er i dag en bortglemt konsoll, men tross sin korte levetid og mangel på suksess fik den faktisk mange gode spill. Nintendo jobber hardt med å porte mange av disse spillene over til den megapopulære Nintendo Switch, og neste i linjen er Super Mario 3D World.

Super Mario 3D World gjør comeback på Nintendos hybridkonsoll og inkluderer til og med en ny utvidelse kalt Bowser's Fury. Vi har nylig fått en trailer (se den nedenfor) som viser mye av denne utvidelsen, og nå vet vi enda litt mer om den. Dersom du har spilt originale Super Mario 3D World, og via Switch-utgaven håper på et større, nytt eventyr, er det nok på tide å dempe forventningene en smule. På spillets offisielle hjemmeside står det nemlig følgende:

"Mario is sent to Lake Lapcat, where everything is cat-themed—and Bowser has gone berserk! Team up with Bowser Jr. to help his dad chill out in this short but action-packed standalone adventure"

Hvor kort "kort" er, vet vi ikke enda. Men det finner vi ut av når Super Mario 3D World + Bowser's Fury kommer den 12. februar.