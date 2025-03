Nintendo bringer tilbake rytmen med et helt nytt Rhythm Heaven-spill

Det er en stund siden sist vi fikk bevege oss i takt og sole oss i et Rhythm Heaven -spill, ettersom vi har ventet siden 2015 på et nytt bidrag i serien. Heldigvis er denne ventetiden nesten over, som i løpet av Nintendo Direct, ble vi nettopp introdusert for Rhythm Heaven Groove.

Denne tittelen kommer til Nintendo Switch (og sannsynligvis også Switch 2 ) en gang i 2026, og når det gjelder hva det vil bringe til bordet, kan vi forvente å overvinne enkle oppgaver ved å bare klikke i takt. Dette vil spenne over forskjellige minispill og ekstra utfordringer, men hovedtemaet er ganske enkelt å opprettholde en jevn og rytmisk rytme.

For et ytterligere glimt av den rare spillingen som denne tittelen vil tilby, sjekk ut kunngjøringstraileren for Rhythm Heaven Groove nedenfor.