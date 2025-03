Nintendo bringer tilbake Tomodachi Life: Living the Dream etter mer enn ti års fravær

Alle som trodde Nintendos støtte etter kunngjøringen og den mulige utgivelsen av Nintendo Switch 2 i løpet av de kommende månedene snart ville ta slutt, tar veldig feil. Og det er fordi det japanske selskapet nettopp har kunngjort det første Tomodachi Life-spillet på ti år, Tomodachi Life: Living the Dream.

Tittelen tar tilbake feststemningen til Mii-avatarene og bringer dem inn i et simulatormiljø på en øy, der de samhandler med hverandre på de sprøeste måter man kan tenke seg, og til og med får et glimt inn i drømmene sine.

For øyeblikket er det ingen utgivelsesdato for Tomodachi Life: Living the Dream, utover det brede utgivelsesvinduet i 2026, men du kan sjekke ut traileren og noen få skjermbilder nedenfor.

HQ

Tomodachi Life: Living the Dream bildegalleri