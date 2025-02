Nintendo danner allianse med Amazon for å slå ned på forfalskede Amiibo og andre falske produkter

HQ

Det hele startet med en klage fra Nintendo og Amazon i oktober 2023 relatert til forfalskede amiibo og forfalskede kassetter. Sist tirsdag ba Nintendo retten om en dom på 7 millioner dollar for lovbestemte skader. Ifølge offisielle dokumenter ble selgerne av disse produktene enige om ikke å selge på Amazon, men denne avtalen ble brutt. Det amerikanske selskapet leverte de forfalskede produktene til Nintendo for verifisering, inkludert merchandise, Amiibo dukker og Nintendo DS cartridges.

På dette tidspunktet er kontoene allerede slettet, men Nintendo og Amazon anklager varemerkekrenkelse, villedende reklame, kontraktsbrudd og brudd på Washington State Consumer Protection Act. Det ser ut til at selgerne genererte minst to millioner dollar mellom 2019 og 2023 fra salget av disse falske produktene.

Advokatene uttalte at Nintendo har til hensikt å bekjempe forfalskede produkter på alle mulige måter, og samarbeider med en ekstern enhet for merkevarebeskyttelse. "Nintendo samarbeider regelmessig med Amazon for å identifisere forfalskede produkter og styrke automatisert gjenkjenning og fjerning av disse produktene." De snakket også om skaden på det japanske selskapets image og omdømme, i tillegg til den økonomiske delen. "Den juridiske skaden kan variere fra 30 til 50 millioner dollar. Det begjærte beløpet på syv millioner er konservativt, men det er betydelig nok til å avskrekke fra fremtidige piratkopieringsaktiviteter."

Nintendo ønsker å beskytte seg mot falske selgere som prøver å dra nytte av merkevarens berømmelse, og at dette vil forsvinne i fremtiden.

