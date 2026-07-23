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      nyheter
      Splatoon Raiders

      Nintendo deler en oversiktsvideo av Splatoon Raiders

      Når spin-offen til « Splatoon lanseres i dag, er det virkelig på tide at vi alle får vite hva vi kan forvente oss av den.

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      Som dere vet, markerer dagen i dag lanseringen av det Switch 2-eksklusive Splatoon Raiders, en litt annerledes vinkling på Nintendos nå klassiske skytespillkonsept. Mange hadde nok forventet et «Splatoon 4» i stedet for et spill med fokus på enkeltspiller, men som vi rapporterte i går, handler dette hovedsakelig om å gi utviklerne en liten pause, og det vil komme mer flerspiller i fremtiden.

      Nå mener Nintendo at vi bør bli bedre kjent med « Splatoon Raiders for å forstå hvordan premisset skiller seg fra forgjengerne. Her tar vi rollen som en mekaniker som, sammen med Deep Cut (Shiver, Frye og Big Man), skal utforske de mystiske Spirhalite-øyene i det som best kan beskrives som en blanding av Splatoon-spillopplevelse og action-RPG-elementer.

      Som du kanskje allerede vet, har vi en anmeldelse av spillet som du kan lese her, og nå har Nintendo også sluppet en oversiktstrailer for å gi deg et godt inntrykk av denne splitter nye tittelen. Sjekk den ut nedenfor.

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      Splatoon Raiders

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      Splatoon RaidersScore

      Splatoon Raiders
      ANMELDELSE. Skrevet av Javier Escribano

      Splatoon Raiders er en svært vanedannende versjon av looter-shooter-sjangeren fra Nintendo, men ikke den ultimate Splatoon-opplevelsen for én spiller.



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