Nintendo: "Det er uunngåelig at programvareutvikling tar lengre tid"

For bare rundt 15 år siden var det ikke noe rart at en hel trilogi kunne bli utgitt for en enkelt konsoll, for eksempel Gears of War, Mass Effect, Uncharted, eller Tomb Raider reboot.

I dag har utviklingstiden for store spill kommet helt ut av kontroll, og mange spillserier kan rett og slett hoppe over en generasjon. For eksempel ble det ikke utgitt noe nytt Grand Theft Auto eller The Elder Scrolls (hovedserien) til PlayStation 4 eller Xbox One. Og dessverre tyder det meste på at det kommer til å bli verre.

Siden Wii ble lansert i 2006 har Nintendo fokusert på enklere maskinvare og har spill som ikke er like oppblåste med alternative spillmoduser og lignende. Men selv de kommer ikke unna det faktum at spillutvikling vil kreve mer ressurser og ta lengre tid fremover.

Nintendo-sjef Shuntaro Furukawa forklarte nylig til sine investorer :

"Spillutvikling i dag er mer langvarig, mer kompleks og mer avansert. Det er uunngåelig. For å håndtere dette utvider vi kontinuerlig utviklingsressursene våre og gjør de nødvendige investeringene."

Selskapets administrerende direktør Takashi Tezuka var enig, men la til at Nintendo fortsatt vil strebe etter å lage unike og underholdende spill :

"Etter hvert som maskinvaren utvikler seg, er det uunngåelig at programvareutviklingen tar lengre tid. Men jeg tror vi lykkes i arbeidet vårt med å forkorte utviklingssyklusene, for eksempel ved å stadig forbedre utviklingsmiljøet etter lanseringen av maskinvaren. Uansett om det tar lang eller kort tid å utvikle titler, ønsker vi å lage spill som er morsomme."

For å gjøre en lang historie kort, virker det sannsynlig at Switch 2 også vil ha færre spill enn vi er vant til, noe som definitivt har påvirket både PlayStation 5 og Xbox Series S/X.