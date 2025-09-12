Nintendo Direct: Donkey Kong Bananza laster ned DLC for å komme tilbake til Kong Island

HQ

Donkey Kong Bananza vil ikke vente til neste år med å laste ned sin første DLC. Nintendo EAD Tokyos Switch 2-eksklusive, et av årets beste spill og en GOTY-kandidat, kan nå utvides med ekstra (betalt) innhold.

Det har tittelen DK Island & Emerald Rush, og det er for det meste dedikert til den mer tradisjonelle DK Island, og foreslår dermed livslange miljøer og mer kjente situasjoner (til og med mangeårige karakterer, som papegøyen Squawks), i motsetning til Ingot Island og hele reisen til planetkjernen lag for lag som det opprinnelige eventyret medførte.

"Var det her du bodde før, DK? For en vakker øy!"

Emerald Rush er en ny spillmodus som handler om nettopp dette: å samle så mange smaragder som mulig, med gruvedrift som tema. Bortsett fra det nye DK Island-miljøet, vil det også være tilgjengelig i alle tidligere lag.

Det viser seg at den slemme (kanskje ikke så slemme) skurken fra Void Kong tilbyr DK og Pauline en ny jobb, en stilling i Void Company. Denne låses opp for de som har fullført hovedspillet, og oppdraget består av time trial-utfordringer som går ut på å samle disse glødende grønne mineralene på forskjellige steder.

Når du samler fossiler i denne modusen, får du midlertidige perks, slik at du strategisk kan samle inn enda flere smaragder innen tidsfristen. På samme måte gir Banandium Gems i denne modusen midlertidige DK-evner.

Belønninger du tjener i denne modusen, låser opp nye klær og statuer som du kan vise frem i en utstilling på DK-øya.

Og prisen på Donkey Kong Bananza - DK Island & Emerald Rush?

Den nye DLC-en er nå tilgjengelig på Nintendo eShop på Switch 2, og Yoshiaki Koizumi har gjort det klart at det var betalt DLC, ikke gratis. Det er offisielt priset til €19,99.