Nintendo Direct Partner Showcase bekreftet for i morgen

Nintendo har mye å si i 2026. Litt etter litt har det kunngjort utgivelsesdatoer for noen av spillene sine, for eksempel Tomodachi Life: Living the Dream og Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (du kan lese inntrykkene våre her.). Vi vet imidlertid fortsatt ikke hvilke overraskelser tredjeparter har i vente for oss på Nintendos nye konsoll.

Det er lenge siden en "mini" Nintendo Direct eller "Partner Showcase" sluttet å være en dårlig ting (selv om mange fans foretrekker det tradisjonelle formatet). Tidligere har vi sett veldig interessante kunngjøringer som The Adventures of Elliot: The Millennium Tales og Octopath Traveler 0. Og til og med tredjepartsspill basert på Nintendo-franchiser som Hyrule Warriors, så ingen er trygge for overraskelsene og kunngjøringene som Nintendo har i vente for oss på dette arrangementet.

Du kan se det her.

Ikke gå glipp av morgendagens Nintendo Direct Partner Showcase-presentasjon kl. 15:00 CET, selv om du som alltid kan se all vår dekning av arrangementet på nettstedet.

Hvilke kunngjøringer forventer du på denne presentasjonen?