      Resident Evil Requiem

      Nintendo Direct: Resident Evil Requiem, 7 og 8 for å skremme Switch 2-brukere i februar

      Hva med Switch 1-versjonene som kjørte i skyen?

      Det ble nylig lekket at det kritikerroste Resident Evil VII: Bio Hazard snart ville komme til Nintendo Switch 2. Ikke bare det, men Capcom hadde til hensikt å bringe alle Resident Evil til Switch 2, i det minste alle de som er bygget på RE Engine. Nå har den informasjonen blitt bekreftet. I det minste delvis.

      Det var under Nintendo Direct-presentasjonen som for øyeblikket sendes, at Capcom avslørte at Resident Evil "IX": Requiem, VII: Biohazard og VIII: Village snart kommer til Nintendo Switch 2, som sammen med det nylige Cronos: The New Dawn og andre skrekktitler, begynner å styrke sin overlevelsesskrekkoppstilling. Blir Eternal Darkness det neste?

      Denne moderne RE-trilogien kommer til Switch 2 i sin helhet i februar, slik at hybridspillere kan ta igjen det tapte med et maraton av frykt. Nå gjenstår det for Capcom å også bekrefte de ryktede nyinnspillingene av Resident Evil 2 og 3, som kanskje var litt malplassert i dagens kunngjøring.

      Resident Evil Requiem
      Grace Ashcroft, fra Resident Evil Requiem.
      Resident Evil Requiem
      Resident EVIl: Biohazards hovedplakat.

