Stor Nintendo Direct bekreftet for 9. juni

HQ

Oppdatering: Det er nå bekreftet at showet vil vare i 50 minutter og by på oppdateringer om spill som kommer til både Nintendo Switch og Switch 2.

Er du allerede mett på spillnyheter og kunngjøringer? Forhåpentligvis ikke, for nå har Nintendo bekreftet at det blir en Direct-presentasjon allerede i morgen, noe som gjør de siste ryktene korrekte.

Som bekreftet på Nintendo Today!, nevnes det at showet vil finne sted 9. juni kl. 16, som er omtrent en time senere enn vanlige Nintendo Direct-sendinger.

Vi vet ikke mye om hva vi kan forvente oss av denne Direct-sendingen eller hvor lenge den vil vare, men Nintendo utfører vedlikehold på plattformene sine i forkant av sendingen, noe som tyder på at det vil bli delt noen ganske store kunngjøringer og nyheter, og kanskje til og med en eller to overraskelser.

Følg med for mer informasjon om showet, og sørg for å holde øye med din lokale Gamereactor-region i morgen, da vi planlegger å dekke alle nyhetene og avsløringene fra arrangementet.