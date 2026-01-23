Super Mario Galaxy: The Movie skal vises på Nintendo Direct på sømdag

HQ

Da de fleste fans forventet kunngjøringen om en ny Nintendo Direct-presentasjon i begynnelsen av februar (sammenfallende med publiseringen av kvartalsresultatene), overrasket det Kyoto-baserte selskapet dem nok en gang med en kurveball. Det vil være en Nintendo Direct, ja, men dedikert til Super Mario Galaxy: The Movie, og så tidlig som i overmorgen.

Denne søndagen, 25. januar 2026, kl. 15, vil de tilby "nye detaljer om filmen" fra Nintendo, Illumination og Universal, og advare: "ingen detaljer om spill vil bli delt".

Dette påvirker ikke nødvendigvis ryktene om Nintendo Direct dedikert til Switch og Switch 2, som like gjerne kan komme noen dager senere.

Nyheten kommer samtidig som Chris Pratt forsikrer oss om at "det er et par karakterer" som ennå ikke er avslørt, og som "vil begeistre folk" i Super Mario Galaxy: The Movie.