Nintendo donerer 50 millioner yen i nødhjelp til de som er rammet av jordskjelvet i Kumamoto

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Et kraftig jordskjelv med styrke 7,1 rammet Kumamoto-regionen i Japan forrige uke, og de menneskelige og materielle ødeleggelsene merkes fortsatt i dag. Akkurat som det skjedde med Venezuela tidligere i sommer, har vi sett tegn på hjelp og solidaritet fra ulike deler av verden til de berørte, og i dag fikk vi vite om en lokal gest som berører mange av våre lesere.

Nintendo har kunngjort at de vil reparere konsoller og tilbehør gratis for de som bor i det berørte området. I tillegg donerer de 50 millioner yen til det japanske Røde Kors som nødhjelpsmidler for å støtte de berørte.

Her er den offisielle uttalelsen:

«Vi ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse med de som er rammet av Kumamoto-jordskjelvet i 2026. Vårt selskap vil behandle reparasjonsforespørsler for våre produkter gratis fra personer i regionene som omfattes av katastrofehjelpsloven knyttet til jordskjelvet i Kumamoto i 2026, frem til 1. februar 2027. Videre vil vi, for å støtte de berørte, donere 50 millioner yen i nødhjelpsmidler gjennom Det japanske Røde Kors.

«For reparasjonsforespørsler fra regioner som omfattes av katastrofehjelpsloven knyttet til jordskjelvet i Kumamoto i 2026, vennligst se også følgende side.

«Vi vil igjen uttrykke vår dypeste medfølelse med alle de berørte og ber om at de snart kommer seg.»