Nintendo endrer navnet på butikkene sin i mange regioner

HQ

Nintendo vil snart gjøre en endring i en av sine mest brukte tjenester. Den 27. mai vil My Nintendo Store få nytt navn, og det nåværende navnet vil bli fjernet til fordel for noe som er veldig likt, men litt mindre personlig...

I hovedsak blir "My"-elementet i det eksisterende navnet droppet til fordel for at butikken i fremtiden bare blir kjent som Nintendo Store. Dette ser ut til å være en endring for å bringe ting mer i tråd med Nintendos andre apper og tjenester, som mangler det personlige "My"-elementet slik det er i dag, for eksempel som tilfellet er med Nintendo Music.

Endringen vil tre i kraft i mange regioner 27. mai, og Nintendo forventer ikke at det vil bli noen endringer i innholdet i tjenesten.